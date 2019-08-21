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Северный вестибюль станции «Можайская» соединит три линии метро в Москве

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Северный вестибюль станции «Можайская» соединит три линии метро в Москве

Москва, 21 августа. Вестибюль станции «Можайская» на московской БКЛ объединит три линии метрополитена. Как сообщила пресс-служба департамента строительства столицы, данный участок станет наземным.

Северный вестибюль станции «Можайская» станет переходом между тремя линиями метро в Москве. Как передает «Вечерняя Москва», этот участок планируют сделать наземным. Он позволит совершить переход с «Можайской» на «Кунцевскую» Арбатской-Покровской и Филевской линий.

Сообщается, что строительство участка от станции «Карамышевская» до станции «Можайская» Большой кольцевой линии завершится в 2021 году. На данном объекте сейчас рабочие устанавливают конструкции станционного комплекса и избавляются от грунта в котловане.

Отметим, что второй вестибюль «Можайской», который расположен на южной стороне, является подземным и имеет выходы к остановочному пункту «Кунцево 1» Смоленского направления МЖД и улице Ивана Франко.

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