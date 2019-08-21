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Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы

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Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы

Москва, 21 августа. Неизвестные злоумышленники облили мужчину на юге Москвы неустановленной жидкостью, подожгли и скрылись с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в среду на Касимовской улице. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, он находится под присмотром врачей.

«По «горячим следам» сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в совершении противоправного деяния», — указывается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, злоумышленников доставили в ОМВД для проведения следственных мероприятий. Обстоятельства произошедшего и причины действий задержанных устанавливаются.

Ранее в среду стало известно, что стражи правопорядка с боем задержали банду опасных грабителей в Волгоградской области. Злоумышленники совершили несколько дерзких преступлений – угнали машину, избили и ограбили молодого мужчину, а затем проникли в чужую квартиру, похитив оттуда около миллиона рублей

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Источник: Пресс-служба Главного управления МВД по Москве
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