Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичам пообещали поднять минимальную пенсию

31
0 Оставить комментарий

Москвичам пообещали поднять минимальную пенсию

Москва, 21 августа. Пожилым жителям Москвы планируют повысить минимальную пенсию. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, рост выплат возможен в связи со стабильным улучшением экономической ситуации в регионе.

Московское правительство хочет рассмотреть вопрос об увеличении выплат неработающим пенсионерам. Как передает «Вечерняя Москва», столичный мэр Сергей Собянин рассказал о росте экономики, которая позволяет регулярно увеличивать минимальный уровень пенсии. Градоначальник поделился с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде, что происходит постоянное повышение уровня подоходного налога, доходов и заработных плат, что является несомненным признаком улучшения экономической ситуации в столице.

Собянин пообещал в ближайшее время определить сумму, которую прибавят к пенсии пожилым людям. Кроме того, мэр хочет пересмотреть минимальный доход и по возможности увеличить его.

Отметим, что надбавка к пенсии в регионе повышалась на протяжении нескольких лет. В прошлом году она возросла на три тысячи рублей, поэтому общая сумма пенсионной выплаты составила 17,5 тысяч рублей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров