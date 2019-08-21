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Новые школы Подмосковья примут более трех тысяч учеников

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Новые школы Подмосковья примут более трех тысяч учеников

Москва, 21 августа. Четыре новых школы откроются в Подмосковье уже в этом учебном году. Сообщается, что более трех тысяч учеников смогут устроиться на обучение в отстроенные учреждения.

Новые школы, общее число которых составляет четыре, будут открыты в Московской области уже к началу учебного года. Как сообщает «Подмосковье сегодня», учебные заведения построены за счет средств, которые пожертвовали частные инвесторы.

Известно, что новые школы рассчитаны на 3300 детей. Так, уже с начала учебного года в Люберцах появится 1100 мест, в Долгопрудном смогут учиться еще 550 человек, также заведение в деревне Боброво примет 1375 ребят, а в ступинское село Верзилово в стены школы смогут попасть 275 учеников.

Отметим, что глава областного Минжилполитики Инна Федотова считает открытие новых школ в районах Подмосковья необходимым, так как количество детей в области с каждым годом растет.

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