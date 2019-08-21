Малькевич рассказал, почему западные СМИ молчат о пытках в Ливии

Москва, 21 августа. Американские и европейские СМИ сознательно не освещают факты пыток в незаконной частной тюрьме «Метига» в ливийском Триполи. От этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

В западных медиа факт задержания российских граждан в Триполи освещался весьма однобоко.

«Эта история в западных СМИ стухла. Она освещалась с определенной точки зрения: схвачены русские, выявлен «заговор». Может быть эту тему снова будут раскручивать», — предположил общественник.

При этом в допросе сотрудников Фонда, задержанных в Триполи, участвовали и иностранные граждане. Предположительно именно от них западные СМИ и получили часть информации, отметил Малькевич.

«От этого и берется набор этой абракадабры: пятьдесят тысяч файлов, карты, схемы, группа русских готовила вмешательство в выборы в Ливии. А поскольку иностранная аудитория глубоко не копает и далеко не вникает, им этого достаточно», — указал собеседник ФАН.

При этом факты пыток в частной тюрьме в Ливии западные СМИ не освещают.

«Не пишут то, что не отвечает той картине мира, которую представляют на Западе », — констатировал Малькевич.

И эта пресс-конференция, и предыдущие совершенно открыты.

«В этот раз я даже написал конкретно собкорам Bloomberg здесь, в Москве», — добавил Малькевич. Однако представители западного издания так и не появились на пресс-конференции.

«Зачем приходить? Если ты приходишь и участвуешь в этом, ты становишься свидетелем неудобной информации и игнорировать ее невозможно», — объяснил поведение западных журналистов глава Фонда защиты национальных ценностей.

В настоящее время работа по освобождению российских граждан и восстановлению доброго имени пробывшего в ливийском плену капитана судна Temeteron Владимира Текучева ведется очень активно.

Сейчас идет очень активная отработка этой проблемы.

«По линии СК РФ мы работаем, процесс будет запущен. Наш юрист Николай Столярчук будет стрелять из «правовой двустволки». С одной стороны мы будем обращаться во все международные инстанции. С другой стороны, он будет представлять интересы Владимира», — пояснил Малькевич.

Сам же глава Фонда защиты национальных ценностей подготовил доклад на основе данных Владимира Текучева. С ним он планирует выходить на мировые и европейские площадки. «ООН в сентябре открывает совет по правам человека. Нужно рассказывать и там», — сказал Малькевич.

Также о ситуации знает и Министерство иностранных дел РФ.