Благоустройство в Москве и Зеленограде завершат к началу сентября

Москва, 21 августа. Основные работы по благоустройству в Москве и Зеленограде планируют завершить к первому сентября. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, рабочие также постараются устранить все недочеты, вызванные плохой погодой.

Комплексное благоустройство парка Победы в Зеленограде, а также основные работы по обновлению территорий скверов, дворов и других зон отдыха в этом районе и в столице должны завершиться до начала сентября. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», количество приведенных в порядок зеленоградских окрестностей значительно выросло по сравнению с прошлым годом.

Собянин надеется, что благоустройство и исправление некоторых недочетов, вызванных ежедневными дождями, будет завершено не позднее первого сентября. Он считает обновленный парк Победы, который успел осмотреть сегодня в Зеленограде, выполненным также качественно, как и многие зоны отдыха в Москве.

Отметим, что общее количество объектов, которые благоустроят в 2019 году на территории Зеленограда, составляет 169 – в это число входят и парки, и городские улицы, и площади, а также дворы, пришкольные территории, детские сады и множество дорожных территорий.