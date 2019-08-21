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Московский блогер-пикапер едва не утонул в канале из-за сумки

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Московский блогер-пикапер едва не утонул в канале из-за сумки

Москва, 21 августа. Московский видеоблогер едва не утонул в канале, спасая свою упавшую в воду сумку.

Инцидент произошел накануне на Якиманской улице. Прохожие заметили в канале барахтающегося мужчину, который кричал и звал на помощь. Прибывшие на место спасатели вытащили парня из воды, сообщает KP.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Физическое состояние гражданина хорошее, от медицинской помощи он отказался», — отметил он.

Позже выяснилось, что спасенный счастливчик является блогером, у которого на канале 350 тыс. подписчиков. Он выпускает видео с уроками пикапа, во время которых учит молодых людей завоевывать внимание девушек. Парень занимается кроссфитом, однако его сил оказалось явно недостаточно для того, чтобы самостоятельно выплыть.

Отметим, что далеко не всем утопающим везет быть замеченными прохожими. Так, в начале июля 13-летняя девочка утонула в реке Наре в подмосковном городе Наро-Фоминск, когда купалась вместе с друзьями у лодочной станции. Следственные органы проверяют обстоятельства гибели ребенка.

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Источник: KP.ru
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