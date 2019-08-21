Новая школа с футбольным стадионом появится на юге Москвы в 2022 году

Москва, 21 августа. Новую школу с теплицами и футбольным стадионом построят на юге Москвы в 2022 году. Как сообщает Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, учебное учреждение будет рассчитано на 825 детей.

Трехэтажную школу в московском районе Орехово-Борисово Южное откроют в 2022 году. Новое учебное заведение будет иметь не только привычные кабинеты, но и IT-полигон, различные помещения с кладовыми для музыкальных и художественных занятий и даже кабинет для домоводства. А на зоне рядом со школой разместят теплицы для посадки растений.

Кроме того, в здании школы будет актовый зал на 500 зрителей с гримерками и эстрадой, столовую на 425 детей и два спортивных зала. Также в школе оборудуют мастерскую по обработке металла и дерева, библиотеку с электронными книгами и зоны отдыха.

Прилегающая к школе территория будет благоустроенной и озелененной. На южной части расположится спортивный комплекс с футбольным полем и тремя различными площадками для баскетбола, гимнастики и сдач норм ГТО. А на западном участке появится место для отдыха, подвижных игр и школьных линеек.