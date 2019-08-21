Строительство нового дома по программе реновации в Москве завершат в 2021 году

Москва, 21 августа. Новый дом по программе реновации введут в эксплуатацию уже в 2021 году в Москве. Как сообщает пресс-служба департамента строительства, на данный момент рабочие возводят монолитные конструкции первого этажа.

Строительство нового дома по программе реновации в столице должно завершится к 2021 году. Как передает Агенство городских новостей «Москва», жилое здание в районе Южнопортовый будет состоять из двух секций. На данный момент рабочие выполняют возведение монолитных конструкций первого этажа и подземной части здания. Общее число квартир в новом доме составит 187.

Известно, что фасады дома будут выкрашены в бежевый цвет с оранжевыми и салатовыми акцентами. Все балконы будут застеклены, а на внешних сторонах здания появятся короба для кондиционеров. Дом будет иметь нежилые помещения на первом этаже и подземную стоянку для автомобилей.

Отметим, что общая площадь квартир составит около 10,5 тысяч квадратных метров. В каждой из домовых секций установят два лифта – выносливостью до 400 килограммов и до одной тонны. Всего в районе Южнопортовый по программе реновации построят 27 жилых домов.