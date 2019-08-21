Синоптики спрогнозировали последний жаркий день в Москве

Москва, 21 августа. Последний жаркий день ожидает москвичей перед окончательным похолоданием. Как рассказали синоптики центра погоды «Фобос», температура воздуха в столице достигнет +29 градусов.

Столичная погода последний раз порадует москвичей жарой. Сообщается, что температура воздуха 21 августа может подняться до 26–28 градусов тепла в Москве и до 24–29 – в области. Небольшой дождь ожидается на западе и севере региона. Также синоптики прогнозируют облачность.

Известно, что с завтрашнего дня и до конца лета погода уже не будет такой жаркой. Постепенные холода в регионе начнутся с 22 августа и максимально проявятся ночью, ожидается снижение температуры в это время до 10–11 градусов тепла. Однако днем температура воздуха будет колебаться между +18 и +23 градусами.

Отметим, что прохладная погода точно установится, по сообщению синоптиков, уже к выходным.