Реставрация флигеля усадьбы на Большой Ордынке в Москве завершится к концу 2019 года

Москва, 21 августа. Реставрационные работы флигеля московской усадьбы на Большой Ордынке пообещали закончить к концу 2019 года. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, на данный момент строители завершают отделку фасадов.

Реставрацию флигеля усадьбы Д.Ф. Новикова – А.Н. Давыдова, построенной еще в XIX веке, окончат уже к концу этого года. На данном участке рабочие заменили аварийные фрагменты дерева, очистили стены от грибка и плесени, а также утеплили каркас, восстановили кровлю и белокаменный цоколь, обновили лепнины.

Известно, что в здании усадьбы установили подоконники и новые окна, усилили фундамент, отреставрировали старинные конструкции труб и печей, а также своды Монье. Реставраторы продолжают работы по восстановлению розеток на потолках, карнизов в виде лепнин и входных дверей.

Отметим, что усадьба является объектом культурного наследия. Сейчас она обновляется после многочисленных протечек кровли и пожаров, которые превратили здание XIX века в аварийную постройку.