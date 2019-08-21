Самое большое число фламинго зафиксировали в Московском зоопарке

Москва, 21 августа. Самая большая в стране популяция фламинго зафиксирована в Московском зоопарке. Сообщается, что всего в столице теперь проживают 48 особей.

Число красных и розовых фламинго, проживающих в Московском зоопарке, превысило количество этих птиц в других зоопарках страны. Рекорд поставлен благодаря недавно родившимся детенышам, количество которых составляет семь, а их вес сейчас – от 300 до 800 граммов. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, только появившиеся на свет птицы имеют серые перья, которые приобретут цвет только в следующем году.

На данный момент в зоопарке проживают 17 розовых фламинго и 29 красных. Эти экзотические птицы занесены в Международную Красную книгу, но зоопарки делают все возможное, чтобы обезопасить их от исчезновения.

Отметим, что этих птиц разводят в Московском зоопарке с 2000 года. До конца сентября все фламинго будут находится в открытом вольере, поэтому каждый желающий сможет понаблюдать за ними под открытым небном. Однако ближе к наступлению холодов их переместят в закрытое помещение.