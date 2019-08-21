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Собянин заявил, что билет на МЦД будет дешевле, чем на электричках

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Собянин заявил, что билет на МЦД будет дешевле, чем на электричках

Москва, 21 августа. Стоимость проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД) будет дешевле, чем на электричках. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, заканчивается подготовка к запуску МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск».

«В ближайшее время объявим тарифы, но уже сегодня могу сказать, что поездки на МЦД выйдут дешевле, чем на электричках», — написал столичный градоначальник в Twitter.

Собянин подчеркнул, что по комфортности уровень поездок не будет уступать Московскому центральному кольцу и столичному метро.

По его словам, было закуплено 39 современных поездов «Иволга», оборудованных, в том числе, местами для пассажиров в инвалидных креслах, а также для провоза багажа и велосипедов.

«Продолжаем реконструкцию платформ и станций, строим удобные переходы через железнодорожные пути», — отметил Собянин.

По его словам, отдельной большой задачей является благоустройство прилегающих территорий.

Напомним, в рамках МЦД будут запущены пять линий. Первые два диаметра: от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и от Нахабина до Подольска (МЦД-2). Также планируется запустить линию от Зеленограда до Раменского (МЦД-3), от Апрелевки до Железнодорожного (МЦД-4), от Пушкина до Домодедово (МЦД-5). Пересадки с линий МЦД на станции метро будут бесплатными.

Эксперты считают, что благодаря реализации проекта МЦД транспортная инфраструктура столицы будет разгружена на 10-12%.

Ранее стало известно, что до конца 2019 года в столице запустят еще 176 вагонов поездов «Москва». В новых вагонах есть специальные розетки для смартфонов и планшетов, а также сенсорные мониторы, которые помогут пассажирам проложить маршрут. Вагоны оборудованы сквозными проходами.

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Источник: Twitter
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