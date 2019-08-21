Общественные организации приглашают посетить концерт в честь Дня флага в Москве

Москва, 21 августа. Митинг-концерт в честь 350-летия госфлага России пройдет в Москве 24 августа на проспекте Сахарова.

С инициативой его проведения выступила межрегиональная общественная организация «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области».

В мероприятии примут участие спортсмены, ученые, общественные деятели, Герои Советского Союза и России, а также звезды российской эстрады.

Проведение концерта было поддержано «Российским союзом ветеранов Афганистана», волонтерами Москвы, «Молодой гвардией Единой России», а также молодежными общественными организациями.

Перед концертом пройдет флешмоб под названием «Флаг-рекордсмен». Будет развернут полотно, состоящее из 2 тысяч флагов российских городов. На нем будет выложено слово «Россия».