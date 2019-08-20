Собянин пригласил москвичей отметить 350-летие флага России

Москва, 20 августа. Большую праздничную программу готовят столичные власти к юбилею российского флага. Мероприятия состоятся 24 и 25 августа.

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, на проспекте Сахарова пройдет большой концерт. На сцену выйдут Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, «Сурганова и оркестр», Натан и другие известные исполнители.

В городе готовят 33 праздничные площадки, в том числе в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», в Екатерининском парке и в саду «Эрмитаж».

На Поклонной горе организуют мастер-классы для детей и открытые показы патриотических фильмов, в том числе ленты Василия Ливанова «Медный всадник России».

Специальные показы подготовили в сети «Москино», горожане смогут увидеть отечественный экшн «Балканский рубеж». 24 августа стартует ежегодная акция «Ночь кино».