Приложение о стройках в Подмосковье показали Воробьеву

Москва, 20 августа. Разработчики презентовали губернатору Московской области Андрею Воробьеву приложение «Подмосковные стройки».

Пользователи смогут следить, на какой стадии строительства находятся новостройки, школы, ТЦ. Столичные власти оцифровали данные о всех строящихся многоквартирных домах.

Каждый дольщик сможет узнать информацию по своему дому. Это особенно актуально, если застройщик срывает сроки сдачи объекта, передает «360».

Андрей Воробьев отметил, что строительство жилья для многих семей является животрепещущим вопросом. Поскольку приходится платить за съемное жилье и выплачивать ипотеку. Важно, чтобы новые дома вводили в эксплуатацию вовремя.

11 августа Воробьев поздравил строителей с профессиональным праздником и сообщил, что регион находится в лидерах по объему строительства жилых домов.