Энтомолог объяснил, почему в Москве исчезли полчища комаров

Москва, 20 августа. Энтомолог Илья Гомыранов рассказал, почему этим летом в Москве стало меньше комаров.

Ранее москвичи обратили внимание, что в столице исчезли полчища комаров. Эксперт считает, что на число кровососущих насекомых повлияла погода.

Сначала в Москве долгое время стояла влажная погода, которая благоприятна для комаров. В это время их личинки развиваются в воде.

«Скорее всего, это вызвано обилием дождливых и ветреных дней», — сказал Гомыранов, его цитирует РИА Новости.

При высокой влажности снижается летная активность комаров, а при сильном ветре их уносит. Эксперты из Рязанской области пояснили, что сезон дождей сменился засушливой погодой в мае и июне.

Ранее стало известно, что 20 августа стало самым жарким днем с начала месяца. Столики термометров поднялись до 27 градусов тепла.