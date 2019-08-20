Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце недели

Москва, 20 августа. Погода в российской столице начнет меняться с 22 августа, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

20 августа стал самым жарким днем с начала месяца. Это связано с теплыми воздушными волнами. Температура воздуха превышает климатическую норму на 5 градусов, пишет RT.

21 августа столбики термометров покажут до 29 градусов тепла, но уже с 22 августа станет прохладнее. Атмосферный фронт принесет с собой кратковременные дожди.

В пятницу воздух прогреется только до 26 градусов, в конце недели сохранится тенденция на понижение температуры воздуха.

Как ранее сообщало РИАМО, самым теплым днем назвали 8 августа. Столбики термометров поднялись до 25 градусов тепла.