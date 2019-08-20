В Гидрометцентре рассказали москвичам, сколько дней простоит жара

Москва, 20 августа. Период жаркой погоды в Москве не превысит трех дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Установившуюся в Москве жаркую погоду нельзя считать волной тепла. Уже к концу недели похолодает.

По словам Вильфанда, волной тепла считается погода, которая превышает климатическую норму минимум на 5 градусов в течение пяти дней.

Как сообщает РИАМО, с вечера 20 августа до утра 21 августа в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. По данным синоптиков, 20 августа стало самым теплым днем с начала месяца.