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Появились первые фото из салона и кабины пилотов А321 на кукурузном поле

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Появились первые фото из салона и кабины пилотов А321 на кукурузном поле

Москва, 20 августа. Пассажирские кресла убрали из салона самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковье. Следственные действия продолжаются.

Опубликованы фото из салона и кабины пилотов самолета «Уральских авиалиний» в Раменском районе. Салон лайнера совершенно пустой, на полу раскиданы журналы с инструкцией по экстренной эвакуации.

В кабине пилотов почти без изменений, лобовое стекло визуально осталось целым, передает «360». Процесс демонтажа аварийного самолета начался 18 августа.

Появились первые фото из салона и кабины пилотов А321 на кукурузном поле

Появились первые фото из салона и кабины пилотов А321 на кукурузном поле

Напомним, что инцидент произошел рано утром 15 августа. Самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» вылетел из подмосковного аэропорта в Крым. Несколько птиц попали в двигатели, командир корабля Дамир Юсупов принял решение о посадке.

Лайнер совершил жесткую посадку прямо на кукурузном поле. Пилотам удалось спасти более 220 пассажиров. Президент России Владимир Путин присвоил командиру корабля и второму пилоту звания Героев России.

Ранее стала известная основная версия следственных органов по инциденту с рейсом А321.

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