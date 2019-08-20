Появились первые фото из салона и кабины пилотов А321 на кукурузном поле

Москва, 20 августа. Пассажирские кресла убрали из салона самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковье. Следственные действия продолжаются.

Опубликованы фото из салона и кабины пилотов самолета «Уральских авиалиний» в Раменском районе. Салон лайнера совершенно пустой, на полу раскиданы журналы с инструкцией по экстренной эвакуации.

В кабине пилотов почти без изменений, лобовое стекло визуально осталось целым, передает «360». Процесс демонтажа аварийного самолета начался 18 августа.

Напомним, что инцидент произошел рано утром 15 августа. Самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» вылетел из подмосковного аэропорта в Крым. Несколько птиц попали в двигатели, командир корабля Дамир Юсупов принял решение о посадке.

Лайнер совершил жесткую посадку прямо на кукурузном поле. Пилотам удалось спасти более 220 пассажиров. Президент России Владимир Путин присвоил командиру корабля и второму пилоту звания Героев России.

Ранее стала известная основная версия следственных органов по инциденту с рейсом А321.