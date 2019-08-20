Синоптики назвали 20 августа самым теплым днем с начала месяца

Москва, 20 августа. Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала августа, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха на метеостанции ВДНХ на 12.00 составила 26,4 градуса. До этого самым теплым днем синоптики признали 8 августа, когда столбики термометров показали 25,9 градуса.

Как отмечает РИАМО, температура воздуха 20 августа должна подняться до 27 градусов тепла. Однако 21 августа в российской столице будет еще жарче.

По пронозам специалистов, воздух прогреется до 28 градусов тепла, пишет «Вечерняя Москва». В ближайшие семь дней в Москве будет стоять жаркая погода без осадков, атмосферное давление прогнозируется в пределах нормы.