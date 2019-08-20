Названа приоритетная версия СК РФ по инциденту с рейсом А321 в Подмосковье

Москва, 20 августа. Следственные органы считают, что в аэропорту «Жуковский» неправильно использовали возможности для борьбы с птицами, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Приоритетной версией инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» в Раменском районе является устаревшее оборудование. В СК РФ полагают, что издающие крики хищных птиц отпугиватели давно устарели.

Комиссия по расследованию авиапроисшествия в «Жуковском» пока не рассматривает свалку как причину ЧП. Специалисты пытаются понять, почему на аэропорт внезапно напало такое большое количество птиц.

Оператор, обслуживающий полосу — ЛИИ Громова — ранее не жаловался на засилье птиц. Сообщается, что Минтранс России предупредил Росавиацию о подготовке федеральных авиационных правил по орниитологическому обеспечению полетов.

В ведомстве считают, что настоящее нормативно-превовое регулирование нуждается в доработке.

Напомним, что утром 15 августа самолет, выполнявший рейс А321 из Московской области в Крым, совершил жесткую посадку в кукурузном поле.

Президент России Владимир Путина присвоил пилотам звание Героев России за спасение более 220 пассажиров.