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Коммунарскую линию метро Москвы продлят до Троицка

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Коммунарскую линию метро Москвы продлят до Троицка

Москва, 20 августа. Продление строящейся Коммунарской линии метро до Троицка официально одобрили в градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Комиссию возглавляет мэр города Сергей Собянин. Ветку метро продлят от станции «Столбово» в поселении Десеновское до города Троицка.

Речь идет о строительстве участка длиной 14,6 км с шестью новыми станциями. Здесь же появится электродепо на площади 23 га, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Строительство метро в этом районе обеспечит качественное транспортное сообщение между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское, пишет АГН «Москва».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что запуск Большой кольцевой линии на 15 процентов разгрузит центральные станции столичного метро.

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