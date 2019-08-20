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Школьников пригласили на бесплатные выставки в 90 музеях Москвы

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Школьников пригласили на бесплатные выставки в 90 музеях Москвы

Москва, 20 августа. Столичные школьники могут бесплатно посетить более 90 городских музеев, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чаще всего школьники посещают выставки и музеи во время учебного года. Но летом они тоже находят время сходить на культурные площадки.

За первое полугодие школьники побывали в музеях и на выставках почти 295 тысяч раз. Большой популярностью пользуется Музей космонавтики, за ним идет Дарвиновский музей и биологический музей имени Тимирязева, пишет издание «Вечерняя Москва».

Как отмечает РИАМО, школьникам нравится музей имени Пушкина. Ранее сообщалось, что на сайте проекта «Московской электронной школы» (МЭШ) появились новые задания для самоподготовки. Школьники могут проверить свои знания перед новым учебным годом.

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