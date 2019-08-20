Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Москве задержали мужчин в женских париках с оружием

141
0 Оставить комментарий

В Москве задержали мужчин в женских париках с оружием

Москва, 20 августа. Сотрудники столичной вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в женских париках и медицинских масках.

Как уточнили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ведомства по Центральному округу, двух подозрительных мужчин в женских париках и медицинских масках росгвардейцы заметили ночью на улице Симоновский вал. Неизвестные попытались скрыться, но были задержаны.

Вызванная на место следственно-оперативная группа обнаружила у подозреваемых в рукавах курток травматическое оружие и сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Напомним, что в прошлую пятницу сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал топором сотруднику одного из банков, требуя погасить долг по кредиту. Сотрудники финансовой организации с помощью тревожной кнопки вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые отвезли смутьяна в участок.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров