В Москве задержали мужчин в женских париках с оружием

Москва, 20 августа. Сотрудники столичной вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в женских париках и медицинских масках.

Как уточнили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ведомства по Центральному округу, двух подозрительных мужчин в женских париках и медицинских масках росгвардейцы заметили ночью на улице Симоновский вал. Неизвестные попытались скрыться, но были задержаны.

Вызванная на место следственно-оперативная группа обнаружила у подозреваемых в рукавах курток травматическое оружие и сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Напомним, что в прошлую пятницу сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал топором сотруднику одного из банков, требуя погасить долг по кредиту. Сотрудники финансовой организации с помощью тревожной кнопки вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые отвезли смутьяна в участок.