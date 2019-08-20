Массовое ДТП произошло в Подмосковье, два человека пострадали

Москва, 20 августа. Маршрутка и еще пять автомобилей столкнулись на 28-м километре Горьковского шоссе в Московской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло утром 20 августа, маршрутка протаранила четыре авто. В салоне находились 14 человек, в результате аварии жертв нет.

Скорая госпитализировала двух пострадавших в ЦРБ Балашихи. По предварительной информации, аварию спровоцировало несоблюдение водителями скоростного режима.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая в Москве пострадали три человека.