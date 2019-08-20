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Московским школьникам предложили новый способ самоподготовки

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Московским школьникам предложили новый способ самоподготовки

Москва, 20 августа. Упражнения для самостоятельной проверки знаний перед новым учебным годом для школьников 2-11 классов появились на проекте «Московская электронная школа».

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, сервис «Самодиагностика» пополнился новыми вариантами работ. Упражнения делятся на несколько уровней сложности: от стартового до олимпиадного.

Для начальной школы здесь собраны задания по русскому языку, математике, окружающему миру, чтению и английскому языку. Для ребят старших классов — все остальные предметы.

Данным сервисом с начала запуска в апреле воспользовались более миллиона раз. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько педагогов принимали участие в создании МЭШ.

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