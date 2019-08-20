Власти Москвы выбрали цвета для обозначения на карте-схеме станций МЦД

Москва, 20 августа. Линии Московских центральных диаметров (МЦД) обозначат на схеме буквой D и новыми цветами, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Линии МЦД нарисуют в таких цветах: «фуксия», «папайя», «ментол», «физалис» и «зеленый луг». Авторы проекта выбрали современные цвета, благодаря которым пассажиры будут легко ориентироваться при чтении карты.

Цвета выбирали по контрасту по отношению к линиям метро, поскольку они пересекаются друг с другом. Буква D в названии диаметров поможет иностранным туристам легко читать карту.

Как сообщают власти Москвы, первые два диаметра запустят уже в ноябре 2019 года. Напомним, что в начале августа стартовало благоустройство территории возле 28 станций МЦД.