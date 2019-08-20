Синоптики рассказали, какая погода ожидается в сентябре в Москве

Москва, 20 августа. Со вторника в Москву вернется жара под 30 градусов. Теплым будет не только конец лета, но и первый месяц осени, сообщили в Московском метеобюро.

Во вторник, 20 августа, столбики термометров в столице покажут до плюс 28 градусов Цельсия. День будет солнечным. В среду станет еще теплее — до 29 градусов, местами москвичей могут охладить небольшие дожди.

В четверг немного похолодает — до 26 градусов, в пятницу столбики термометров покажут не больше 23 градусов, в субботу до 22 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.

Главный синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила KP.RU, что с летним теплом прощаться рано. После небольшого похолодания в конце недели, всю следующую неделю — то есть вплоть до 1 сентября — в столице будет тепло (от 25 до 29 градусов).

Сентябрь обещает быть теплым.

«С 20 августа начинается новый теплый и солнечный период, он распространится и на сентябрь», — сообщила Позднякова.

Пока москвичи жалуются на холодное лето, специалисты констатируют, что июль 2019 года стал одним из самых теплых месяцев за всю историю наблюдений практически на всей планете, сообщает «Газета.ру». Так, экстремальная жара установилась этим летом на большей части Франции, Испании и Италии. Кроме того, в европейские страны пришли природные пожары.