Фабрику ботов-навальнистов, призывавших к беспорядкам, обнаружили в московской квартире

Москва, 20 августа. Фабрика по публикации заказных комментариев была обнаружена в Москве столичными правоохранительными органами. По предварительной информации, в операции по ликвидации этой фабрики приняли участие сотрудники центра по борьбе с экстремизмом.

Как сообщает Telegram-канал «Шавки Красовского», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, эта фабрика может принадлежать блогеру Алексею Навальному.

Ферма ботов была расположена в обыкновенной московской квартире в районе Марьино. Сотрудники полиции застали в помещении несколько девушек и провели их в полицейский автобус. По данным Telegram-канала, сотрудники Навального писали в этой квартире провокационные комментарии, чтобы убедить молодежь принимать участие в незаконных уличных акциях и беспорядках.

О том, что Навальный использует ботов, ранее писал политтехнолог Станислав Белковский. Как сообщало издание «Вести Подмосковья», блогер прибегает к помощи ботов, когда у него заканчиваются аргументы в споре. Доказательства этого появились в начале августа этого года, когда на сервисе по накрутке лайков и подписчиков Bosslike был обнаружен набор ботов для поддержки ресурсов Навального.

Боты использовались оппозицией для размещения провокационных комментариев в популярных интернет-сообществах. Отличительной чертой авторов подобных сообщений было отсутствие настоящей фотографии или подлинных данных о возрасте.

Каждая публикация приносила ботам либо десять рублей, либо столько же баллов. Последние можно было тратить на раскрутку собственного аккаунта в социальных сетях. Как правило, на подобную работу соглашались студенты или школьники, для которых вознаграждение в несколько сотен рублей было хорошими деньгами.

Напомним, организаторы незаконных митингов, а также согласованной с властями акции, состоявшейся в столице 10 августа, пытаются оказать давление на Мосгоризбирком, правомерно отказавшийся регистрировать в качестве кандидатов в Мосгордуму граждан, предоставивших поддельные подписи. На законных основаниях из предвыборной гонки были исключены сторонники Навального, в том числе Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались липовыми. Отметим, что Соболь неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписными листами. Например, она подкупала избирателей, организовала в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей», а также не постеснялась использовать подписи мертвецов.