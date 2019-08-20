Участники онлайн-выборов в Москве смогут проверить возможность голосования со смартфона

Москва, 20 августа. Москвичи, участвующие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Мосгордуму, смогут проверить возможность проголосовать со смартфона в личном кабинете на портале mos.ru.

На официальном портале мэра Москвы сообщается, что избиратели смогут проверить, «подходит ли их телефон или планшет для электронного голосования на выборах в Мосгордуму». Для этих целей в личном кабинете на сайте mos.ru появится специальный индикатор в виде светофора.

Зеленый свет «светофора» означает, что с устройством все в порядке.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по электронному дистанционному голосованию на выборах депутатов МГД 30 мая. Согласно закону, для участия в электронном голосовании необходимо будет подать заявление с использованием специального программного обеспечения регионального портала госуслуг.

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что электронное голосование стоит протестировать на осенних выборах в Мосгордуму. При этом он подчеркнул, что в настоящее время многие граждане живут в виртуальной среде, поэтому им необходимо дать возможность проголосовать не выходя из дома.