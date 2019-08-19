Московскую чайхану с забаррикадировавшейся бизнесвумен пытаются взять штурмом

Москва, 19 августа. Столичную предпринимательницу Махубахан Хасаджановну, которая забаррикадировалась в здании чай ханы на севере Москвы, арендатор и собственник пытаются взять штурмом, сообщили СМИ.

Женщина закрылась вместе с тремя детьми в чайхане еще 9 августа. По ее словам, ранее она подписала соглашение на субаренду помещения. Однако арендатор заявил, что сдал здание, и попросил ее покинуть помещение.

Хасаджановна не собирается уступать помещение, из-за чего арендатор и собственник решили брать штурмом.

«Она сказала, что арендатор и собственник, полиция врываются через окна в помещение. Там забаррикадировано же все, дверь входная», — приводит телеканал «360» слова подруги бизнесвумен.

По словам подруги, с предпринимательницей сейчас находится юрист, который приехал к ней для составления искового заявления о дальнейших действиях и требованиях.