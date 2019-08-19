В Москве ищут таксиста, угрожавшего пистолетом семье с тремя детьми

Москва, 19 августа. Полиция ищет вооруженного пистолетом мужчину, который угрожал семье с тремя детьми на дороге в Подмосковье. Часть конфликта попала на видео.

Как передает KP.Ru, инцидент произошел 20 июля. Константин вместе с супругой и детьми ехал по Рублево-успенскому шоссе рядом с поселком Барвиха в Одинцово. Перестраиваясь направо для поворота, он увидел в зеркале такси, которое совершало тот же маневр с выключенными поворотниками. Позже Константин заметил, что такси догоняет его по встречной полосе движения, а водитель при этом жестикулирует и кричит.

По словам Константина, он решил остановиться на обочине. Водитель такси сделал то же самое, и мужчины вышли из машин, чтобы поговорить. Однако, по словам Константина, адекватным разговор не получился: таксист начал предъявлять ему претензии и угрожать.

«Когда я решил прервать эту перепалку и стал уходить к своему авто — выхватил из-за пояса пистолет и направил на меня, угрожал мне и семье. У меня в машине жена и трое детей: семь, четыре и один год», — рассказал Константин в комментарии изданию.

Супруга Константина смогла снять часть конфликта на видео. Семья позвонила в полицию сразу после возникшей перепалки. По данным СМИ, полиция разыскивает мужчину, угрожавшего семье.