Москвич избил врача за некачественное лечение

Москва, 18 августа. Житель Москвы избил врача, который заведует глазным отделением в одной из столичных клиник. Сообщается, что пациент был недоволен качеством проводимого лечения.

Пациент проходил лечение в одной из московских клиник в течение нескольких недель. Мужчина был совершенно неудовлетворен качеством лечения, которое проводили ему врачи. Как сообщает РЕН ТВ, сразу после выписки мужчина отправил жалобу в Минздрав, а потом начал требовать с заведующего глазным отделением от 1 до 3 миллионов компенсации за плохое лечение.

Известно, что заведующий отказал пациенту в выплате денег, и мужчина решил отомстить врачу. Дебошир проследил за ним до бассейна, с затем начал избивать. В результате нападения у заведующего оказался сломан нос.

Отметим, что прибывшие на место медицинские работники диагностировали у врача сотрясение мозга. Полиция в настоящее время проводит проверку по факту избиения.