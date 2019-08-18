Дети смогут поиграть в киберфутбол в Москве на праздновании Дня города

Москва, 18 августа. Празднование Дня города в Москве пройдет для детей и подростков на Воробьевых горах. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, юные москвичи смогут увидеть состязания роботов, шоу мыльных пузырей и научиться играть в футбол у испанских тренеров.

Юных москвичей приглашают отпраздновать День города на Воробьевых горах в Москве. Организаторы будут ждать всех желающих на площади перед главным зданием Московского дворца пионеров и проведут запланированную программу с различными развлекательными мероприятиями.

Кибертурнир по футболу пройдет при поддержке футбольного клуба «Барселона», также для всех желающих проведут занятие по изучению испанского языка. Главный тренер школы Barca Academy Moscow прочтет лекцию об истории клуба и знаменитых футболистах. На этой же площадке откроется выставка, посвященная ФК «Барселона».

Занятия по футболу состоятся при поддержке официальной московской школы испанского клуба. Кроме того, юные жители столицы смогут посетить в этот день соревнования роботов и шоу мыльных пузырей, а также покататься на баггах и велосипедах. Все мероприятия будут проходить 7 сентября в период с 12.00 до 18.00.

Отметим, что в День города на ВДНХ пройдут массовые концерты, спектакли, интеллектуальные игры и мастер-классы, которые смогут посетить все московские жители совершенно бесплатно.