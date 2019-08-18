Лекции для будущих родителей проведут в роддомах Подмосковья

Москва, 18 августа. Лекции и семинары для молодых родителей пройдут в дни открытых дверей в подмосковных перинатальных центрах и роддомах.

Каждую субботу желающие смогут своими глазами увидеть, как работают учреждения родовспоможения в Подольске, Химках, Балашихе и в других городах региона. По словам главы Минздрава Московской области Татьяны Мухтасаровой, занятия для родителей перенесли на выходные дни.

Планирующие рождение ребенка жители области могут ознакомиться с условями в родильных домах и сделать свой выбор. Расписание лекций можно узнать у сотрудников медучреждения, пишет «360».

Ранее сообщалось, что в российской столице более 200 тысяч москвичей получили консультацию в павильонах «Здоровая Москва».