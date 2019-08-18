Самый большой граффити-портрет Гагарина появился в Подмосковье

Москва, 18 августа. Мастера уличного арта нарисовали портрет советского космонавта Юрия Гагарина на фасаде дома в подмосковном городе Одинцово.

Большой арт-объект появился на Кутузовской улице. Художники сделали портрет космонавта в рамках фестиваля Urban Morphogenesis «Культурный Код».

Как отмечается в сообщении на сайте городской администрации, это самое большое изображение Гагарина в стране. Его высота составляет 60 метров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам итальянского художника Йорита Агоча, это первый проект для России. Он считает, что Гагарин был не только первопроходцем в советской космонавтике, но и примером для многих людей.