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Житель Подмосковья выстрелил в голову женщине из-за замечания

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Житель Подмосковья выстрелил в голову женщине из-за замечания

Москва, 18 августа. Житель Подмосковья не стерпел замечания от женщины в свой адрес и выстрелил ей в голову. Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мужчина выстрелил женщине в голову после ее замечания в подмосковном районе Новая Москва. Как сообщает «Подмосковье сегодня», 36-летняя горожанка гуляла с ребенком в коляске и услышала ссору мужчины с жильцами дома. Женщина сделала дебоширу замечание, которое ему не понравилось, и он направился за ней в подъезд.

Известно, что мужчина выстрелил в голову москвички из пневматического оружия, как только догнал ее в парадной. Прибывшие на место происшествия медики срочно госпитализировали пострадавшую.

Отметим, правоохранительные органы уже задержали 42-летнего преступника и возбудили в отношении него уголовное дело по факту покушения на убийство.

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