Завершено строительство второго тоннеля на юго-западе московской БКЛ

Москва, 18 августа. Завершилось строительство второго тоннеля, проходящего между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» в Москве. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, на данный момент готовы все четыре тоннеля на участке до «Проспекта Вернадского».

Строительство всех четырех тоннелей от станции «Аминьевское шоссе» до «Проспекта Вернадского» в Москве официально окончено. Сергей Собянин сообщил на своей странице в «Твиттере», что на данный момент рабочие занимаются сооружением основных конструкций будущих станций.

Известно, что последний построенный тоннель имеет протяженность 1470 метров и располагается от «Аминьевского шоссе» до «Мичуринского проспекта». Строительные работы завершили в специальной камере, что в будущем предотвратит появление обводненного грунта в котловане. Конструкции камеры уберут после того, как завершится монтаж последнего кольца тоннельной обделки.

Отметим, что в настоящее время продолжается строительство станций рядом с тоннелями.