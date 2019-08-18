Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Завершено строительство второго тоннеля на юго-западе московской БКЛ

335
0 Оставить комментарий

Завершено строительство второго тоннеля на юго-западе московской БКЛ

Москва, 18 августа. Завершилось строительство второго тоннеля, проходящего между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» в Москве. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, на данный момент готовы все четыре тоннеля на участке до «Проспекта Вернадского».

Строительство всех четырех тоннелей от станции «Аминьевское шоссе» до «Проспекта Вернадского» в Москве официально окончено. Сергей Собянин сообщил на своей странице в «Твиттере», что на данный момент рабочие занимаются сооружением основных конструкций будущих станций.

Известно, что последний построенный тоннель имеет протяженность 1470 метров и располагается от «Аминьевского шоссе» до «Мичуринского проспекта». Строительные работы завершили в специальной камере, что в будущем предотвратит появление обводненного грунта в котловане. Конструкции камеры уберут после того, как завершится монтаж последнего кольца тоннельной обделки.

Отметим, что в настоящее время продолжается строительство станций рядом с тоннелями.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров