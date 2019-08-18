Москвичам проведут лекции о заболеваниях и здоровом образе жизни

Москва, 18 августа. Сотрудники московских поликлиник проведут ряд лекций, посвященных различным заболеваниям и здоровому образу жизни. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, специалисты расскажут о сердечно-сосудистых заболеваниях, а также о правильной подготовке ребенка к школе.

Посетителям столичных поликлиник проведут ряд лекций и занятий с 19 по 24 августа. Врач-терапевт консультативно-диагностического центра расскажет о профилактике приступов аритмии и методах ее определения, а в городской детской поликлинике объяснят, как избежать рахита у ребенка. Также в одной из московских больниц проведут лекцию о профилактике сахарного диабета.

Кроме того, 20 августа эксперты проведут лекции о сердечных заболеваниях и здоровом образе жизни. В этот же день состоятся занятия для молодых родителей, а на следующий день можно будет узнать о подготовке ребенка к школе.

Все желающие смогут посетить лекции о паразитах и об остеопорозе 22 августа и лекцию о нарушении памяти и профилактики глаукомы 23 августа. Эксперты также расскажут об артериальном давлении и последствиях курения 24 августа.

Отметим, что все мероприятия бесплатные и пройдут во многих московских медицинских учреждениях.