Пьяный мужчина зарезал друга на севере Москвы

Москва, 18 августа. Москвич зарезал собутыльника в Молжаниновском районе столицы. Как сообщает источник в правоохранительных органах, между пьяными приятелями произошла ссора.

Мужчина распивал алкоголь со своим знакомым на севере Москвы. Уже пьяные приятели начали ссориться и не смогли разрешить конфликт словами. Как сообщает РИАМО со ссылкой на источник, 29-летний москвич несколько раз ударил ножом своего собутыльника. Пострадавший умер в больнице через два часа после получения колото-резанных ранений.

Известно, что преступление было совершено в 2.15 по московскому времени 17 августа в Молжаниновском районе столицы. По информации местного ГУ МВД России, виновный уже задержан.

Отметим, что полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и последующей смерти возбуждено уголовное дело.