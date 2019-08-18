Иномарку за 1,2 миллиона рублей угнали в Подмосковье

Москва, 18 августа. Автомобиль иностранной марки угнали в подмосковном районе Балашиха. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, об угоне сообщил владелец машины.

Автомобиль Mitsubishi Pajero угнали в подмосковном поселке Балашиха. Как передает «Подмосковье сегодня», 51-летний владелец иномарки пришел в местное отделение полиции и заявил об угоне. Стоимость угнанного автомобиля оценена в 1,2 миллиона рублей.

Известно, что инцидент случился возле одного из домов на улице Некрасовка в Подмосковье. Угон произошел в период с 16.30 16 августа по 13.30 17 августа. Правоохранительные органы на данный момент не нашли преступника.

Отметим, что полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В настоящее время идет поиск угонщика и самого автомобиля марки Mitsubishi Pajero, а также выясняются обстоятельства инцидента.