Девушка упала под поезд в московском метро и выжила

Москва, 18 августа. Девушка упала под колеса прибывающего поезда на станции «Таганская» в Москве. Сообщается, что пассажирка сумела выжить после падения.

Инцидент произошел на станции метро «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии. Как передает «Интерфакс», девушка удержалась на платформе и попала под прибывающий поезд. Для спасения упавшей работники метро сначала отключили подачу напряжения на рельсы, а затем принялись вытаскивать пострадавшую.

Известно, что в метро временно приостанавливали движение между станциями «Текстильщики» и «Баррикадная». Девушка, по предварительным данным, смогла выжить после падения и была госпитализирована прибывшей медицинской бригадой.

Отметим, что движение на участке, где произошел инцидент, уже восстановлено. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.