Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Девушка упала под поезд в московском метро и выжила

43
0 Оставить комментарий

Девушка упала под поезд в московском метро и выжила

Москва, 18 августа. Девушка упала под колеса прибывающего поезда на станции «Таганская» в Москве. Сообщается, что пассажирка сумела выжить после падения.

Инцидент произошел на станции метро «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии. Как передает «Интерфакс», девушка удержалась на платформе и попала под прибывающий поезд. Для спасения упавшей работники метро сначала отключили подачу напряжения на рельсы, а затем принялись вытаскивать пострадавшую.

Известно, что в метро временно приостанавливали движение между станциями «Текстильщики» и «Баррикадная». Девушка, по предварительным данным, смогла выжить после падения и была госпитализирована прибывшей медицинской бригадой.

Отметим, что движение на участке, где произошел инцидент, уже восстановлено. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров