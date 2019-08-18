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Попавшего в аварию в Москве водителя автобуса штрафовали 30 раз за нарушения ПДД

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Попавшего в аварию в Москве водителя автобуса штрафовали 30 раз за нарушения ПДД

Москва, 18 августа. Попавший в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве водитель автобуса получил 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Соответствующая информация опубликована в официальном микроблоге в Twitter «Московского транспорта».

Напомним, в районе Перово по адресу шоссе Энтузиастов 60к1 случилась серьезная авария: туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения. Травмы различной степени тяжести получили 29 человек, в том числе 19 детей. Их незамедлительно доставили в больницу. Известно, что в автобусе находились граждане Китая.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автобуса 1972 года рождения, который является гражданином Молдовы.

«У «автобуса» 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков дорожного движения», — отмечается в сообщении «Московского транспорта».​​​​​​​

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