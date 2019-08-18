Неделя Street Style пройдет в рамках фестиваля «Ритм моего города» в Москве

Москва, 18 августа. Москвичей ждет неделя Street Style, которая состоится в рамках столичного фестиваля «Ритм моего города». Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, горожан ожидают фэшн-баттлы, концерты рэперов и выступления звезд Instagram.

Неделя Street Style начнется на ВДНХ уже 19 августа в рамках московского фестиваля «Ритм моего города». Жители столицы смогут посетить тематические мастер-классы и интерактивные занятия по дизайну одежды и послушать лекции от модных экспертов об уличной моде. Каждый вечер гостей мероприятия будут ждать выступления популярных исполнителей.

Специально для фанатов интернет-культуры и блогинга с 23 по 25 августа состоится Street blogger fest на площадках недели Street Style. Куратором мероприятия станет известный видеоблогер Амиран Сардаров.

Творческие занятия, а также лекции о популярных кроссовках мира, экологии и ответственном потреблении будут проводить ведущие эксперты в области производства вещей в уличном стиле на Главной аллее ВДНХ. Также дизайнеры поучаствуют в состязании на создание лучшего образа из одежды, которую горожане сдали на переработку.

Отметим, что всю неделю на ВДНХ будет открыта выставка, которую посвятили экологичный моде. На ней будут представлены фотографии со страниц известных зарубежных и российских глянцевых изданий, где модели предстали в вещах из контейнеров для переработки.