Центры госуслуг проведут мастер-классы для москвичей

Москва, 18 августа. Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» проведут специальные мастер-классы для москвичей. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, все обучающие мероприятия пройдут бесплатно.

Центры государственных услуг «Мои документы» проведут для жителей столицы несколько мастер-классов, которые помогут решить конфликты в бизнесе и жизни, повысить компьютерную грамотность и даже высадить кедровые орешки. Во всех центрах госуслуг проведут специальные уроки правильного пользования компьютером, которые помогут москвичам получать госуслуги без необходимости покидать дом. Посетители научатся передавать показания счетчиков и записываться на прием в любые госучреждения.

Сотрудники «Моих документов» на Новоясневском проспекте расскажут о разрешении конфликтов в бизнесе и жизни. Во флагманском офисе в Бибирево научат высаживать кедровые орехи, а в организации на Пресненской набережной проведут семинар о легальном выстраивании своего дела. Во Внуково проведут занятие по созданию поздравительных 3D-открыток.

Отметим, что мероприятия пройдут в честь празднования восьмилетия всех центров «Мои документы».