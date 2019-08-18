Яблочный Спас пройдет в рамках «Московского долголетия» 19 августа

Москва, 18 августа. Москвичи смогут отпраздновать Яблочный Спас в рамках проекта «Московское долголетие». Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, посетители мероприятия смогут попробовать яблочное варенье, побывать на мастер-классах и научиться танцу яблока.

Жители и гости столицы смогут отметить праздник Яблочный Спас в Школьном парке в районе Северное Чертаново. В рамках «Московского долголетия» 19 августа посетители смогут поучаствовать в различных конкурсах и мастер-классах, попробовать приготовленное по разным рецептам яблочное варенье, а также научиться танцу яблока. Мероприятие начнется в 12.00 19 августа.

Кроме того, «Московское долголетие» будет проходить до 24 августа на различных локациях: в Западном Дегунине, парках «Красная Пахра», «Сосенки» и «Яблоневый сад», в филиале «Нагорный» территориального центра соцобслуживания «Чертаново», а также в Савеловском парке. Посетителей ожидают мастер-классы по рисованию и художественно-прикладному мастерству, выступления творческих коллективов, а также занятия зумбой, гимнастикой и йогой.