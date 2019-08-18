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ДТП с туристическим автобусом и столбом в Москве попало на видео

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ДТП с туристическим автобусом и столбом в Москве попало на видео

Москва, 18 августа. ДТП с участием туристического автобуса на западе Москвы попало на видео. Запись была сделана камерами внешнего видеонаблюдения, установленными неподалеку от места происшествия. 

На кадрах можно видеть, как автобус двигается по средней полосе, а потом по неустановленным причинам резко уходит в правую полосу и затем таранит столб. Рядом с ним в этот момент на дороге находилось еще три автомобиля. К счастью, одна из машин успела вовремя проехать вперед, в противном случае участников ДТП и потенциальных пострадавших могло было бы быть больше. 

Как сообщалось ранее, дорожный инцидент произошел 18 августа на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. В автобусе находились туристы из Китая. По данным источника Федерального агентства новостей, в результате пострадало 14 человек. Однако телеканал РЕН ТВ сообщил о 15 людях, получивших травмы. Восемь из них были направлены в больницу.

Сейчас на месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства и причины случившегося. 

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