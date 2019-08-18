Почти 190 тысяч москвичей посетили Парк Горького и ВДНХ 17 августа

Москва, 18 августа. Порядка 190 тысяч человек посетили мероприятия, устроенные в Парке Горького и на ВДНХ в Москве. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, фестивали были устроены в честь дня рождения парка.

Московский Парк Горького отметил 91-й день рождения праздничные гуляниями. Основные мероприятия были устроены на Пушкинской набережной и на площади перед фонтаном. Около 70 тысяч человек пришли на фестивальные площадки ВДНХ, а еще 118 тысяч москвичей побывали в Парке Горького.

Жителей столицы развлекали выступлениями мастеров уличного искусства, готовкой плова, а также спортивными турнирами и занятиями, которые прошли в парке. Мастер-классы, различные выступления, кинопоказы и лекции прошли на площадках ВДНХ. Посетителям рассказали об особенностях среднеазиатской кухне и предложили попробовать приготовить одно из блюд в инновационно-образовательном комплексе «Техноград».

Также все желающие увидели выступления фристайлеров и паркурщиков, научились играть в панна-футбол, кикер и стритбол в рамках окончания фестиваля «Ритмы моего города».