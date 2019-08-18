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Автобус с туристами врезался в столб на западе Москвы, пострадали 14 человек

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Автобус с туристами врезался в столб на западе Москвы, пострадали 14 человек

Москва, 18 августа. Туристический автобус въехал в мачту освещения на востоке Москвы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

ДТП произошло утром 18 августа на шоссе Энтузиастов. По предварительной информации, автобус врезался в фонарный столб. Ранения легкой степени тяжести получили 14 человек.

На месте находятся экстренные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии. Ранее сообщалось, что в Перми пассажирский автобус врезался в бетонную стену. 

Погиб один человек, более 30 пострадали. СК РФ начала доследственную проверку по факту ДТП.

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